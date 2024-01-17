В Башкирии начались столкновения после приговора активисту Алсынову В Башкирии начали задерживать сторонников экоактивиста Алсынова

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Фаиль Алсынов

В башкирском Баймаке начались столкновения между полицией и протестующими после оглашения приговора местному активисту и защитнику природы Фаилю Алсынову, сообщает Ufa1.ru. Отмечается, что полиция начала задерживать участников несанкционированного митинга. По данным SOTA (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), ОМОН использует слезоточивый газ.

Как пишет Ufa1.ru, сторонников активиста, собравшихся у здания суда, охватило негодование после выступления его адвоката Ильнура Суюндукова. Он сообщил о приговоре Алсынову. После этого на месте начались стычки между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Сколько человек задержано, пока неизвестно.

Баймакский районный суд Башкирии ранее приговорил защитника шихана Куштау Фаиля Алсынова к четырем годам лишения свободы. Активиста признали виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). К моменту оглашения приговора у здания суда собрались тысячи людей.

Дело против активиста возбудили в августе 2023 года. Причиной стала произнесенная им речь во время согласованного митинга за охрану природы Зауралья и горного хребта Ирандык. Следствие и суд сочли, что он негативно высказался о трудовых мигрантах. Сам защитник природы настаивал, что его слова намеренно исказили при переводе на русский.