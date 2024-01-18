ВС России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР Минобороны РФ: ВС России освободили поселок Веселое в ДНР

Фото: МО РФ

Российская армия взяла под контроль поселок Веселое, расположенный в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, победа на данном участке спецоперации достигалась подразделениями Южной группировки войск.

На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики, — уточнили в МО.

Помимо этого, авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили живую силу и технику ВСУ в районах Клещеевки и Андреевки (ДНР). По информации Минобороны, здесь было ликвидировано более 260 украинских военнослужащих, 17 автомобилей, танк и две боевые машины пехоты.

Также на Запорожском направлении ВС РФ поразили до 30 военных ВСУ, гаубицы Д-20 и Д-30, танк и три автомобиля. На Херсонском направлении противник потерял до 65 человек личного состава, три танка, пять автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б», «Мста-Б», Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Ранее российские штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам и военнослужащим Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. В Минобороны отметили, что при выполнении боевого задания летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты. После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования.