Российские бойцы взяли Веселое: новости СВО на вечер 18 января

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы России заняли Веселое на Донецком направлении, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, населенный пункт был взят бойцами «Южной» группировки войск.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 18 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла свыше 260 солдат под Донецком

Армия Украины понесла тяжелые потери на Донецком направлении, потеряв свыше 260 солдат за последние сутки. По данным Министерства обороны РФ, в ходе боев на данном участке фронта были уничтожены две бронемашины, 17 автомобилей и один танк. На Краснолиманском направлении противник потерял более 220 солдат, шесть бронемашин, четыре автомобиля, артиллерийскую систему американского производства M777, а также САУ «Гвоздика» и гаубицу М119.

По информации Минобороны, интенсивные бои также велись на Южно-Донецком направлении. Российской армии удалось отразить атаку штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 130 человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены два автомобиля и две гаубицы FH-70.

На Запорожском направлении Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям 33-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой и 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. По данным Минобороны РФ, противник потерял до 30 человек, один танк и три автомобиля. На Херсонском направлении потери ВСУ составили 65 человек, три танка и пять автомобилей.

Фото: МО Украины

Командование ВСУ перебросило женскую роту к Серебрянскому лесничеству

Вооруженные силы Украины перебросили подразделение «К-2» к Серебрянскому лесничеству, чтобы укрепить находящиеся там отряды «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, данное подразделение полностью состоит из женщин-добровольцев.

О «К-2» практически ничего не известно. Предполагается, что подразделение входит в состав 54-й бригады ВСУ, однако подтверждения данной информации нет. По словам Аида, российские военнослужащие уже слышат женские голоса в ходе радиоперехватов.

Армия РФ сместила направление удара на Донецком направлении

Российская армия сместила направление удара на Донецком направлении, приняв решение атаковать широким фронтом южнее Новомихайловки в районе балки Солоненька в направлении Водяного, заявил военный корреспондент Евгений Лисицын. По его словам, одной из целей ВС РФ может стать участок дороги Угледар — Константиновка. В Минобороны не комментировали эту информацию.

В свою очередь военкоры Telegram-канала «Два майора» утверждают, что российская армия ведет бои близ Новомихайловки. По данным канала, военные ВС РФ обходят населенный пункт с юга, продвигаясь через лесопосадки. Бойцы встречают сопротивление со стороны украинских войск, однако инициатива остается за армией России, пишет канал. В Минобороны не комментировали эту информацию.

Системы ПВО впервые перехватили беспилотник ВСУ в Ленобласти

Системы противовоздушной обороны армии России перехватили беспилотник ВСУ в небе над Ленинградской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. Это первая попытка украинской армии атаковать объекты в Санкт-Петербурге с момента начала СВО. По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, в результате инцидента никто не пострадал, проводятся следственные мероприятия.

ВСУ также попытались атаковать Москву. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, беспилотник противника был сбит средствами ПВО в районе Подольска. По предварительным данным, разрушений нет.

В Белгородской области армия России сбила 10 украинских ракет менее чем за полчаса, сказал глава региона Вячеслава Гладков. По его словам, в результате падения обломков снарядов пострадала женщина. Она получила осколочные ранения коленного сустава. Пострадавшая была оперативно доставлена в больницу Белгорода. В селе Мясоедово были зафиксированы повреждения на линии электро- и газоснабжения.

Российская армия прорвалась к «легендарному плацдарму» ВСУ

Вооруженные силы России «вломились на легендарный плацдарм ВСУ», расположенный на левом берегу Днепра, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, прорыв совершили военнослужащие 2-й роты 810-й бригады морской пехоты ВС РФ. Сладков отметил, что речь идет о плацдарме в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области. В Минобороны России пока не прокомментировали эти сведения.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал, что армия Украины переходит к стратегической обороне, возводя оборонительные сооружения в Херсоне и на границе с Николаевской областью. По мнению губернатора, данный фактор определит весь ход военной кампании.

В Харькове ликвидировали кураторов РДК

Кураторы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) были ликвидированы в результате поражения пункта временной дислокации иностранных наемников в Харькове, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, в здании также находились лица, говорившие на французском языке.

Следственный комитет России ранее предъявил обвинения 68 иностранным гражданам, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. В список вошли лица с немецким, грузинским, британским, израильским, латвийским, литовским, американским и канадским гражданством. Всего уголовные дела возбуждены против 591 иностранца.

Франция пообещала Украине ежемесячно поставлять 50 авиабомб AASM

Правительство Франции намерено отправлять Киеву по 50 авиационных бомб AASM каждый месяц в течение 2024 года, заявил министр вооруженных сил страны Себастьен Лекорню. По его словам, эти снаряды адаптированы под советские самолеты, которые используют Военно-воздушные силы Украины.

Лекорню также уточнил, что власти Франции вносят корректировки в поставки бомб. С февраля Париж будет передавать Киеву по три тысячи снарядов каждый месяц вместо двух тысяч. Министр не стал раскрывать график поставки ракет SCALP из соображений безопасности.

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