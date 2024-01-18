Кураторов РДК ликвидировали в Харькове Подпольщик Лебедев заявил о ликвидации кураторов РДК в Харькове при ударе ВС РФ

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Среди ликвидированных в Харькове при ударе ВС РФ иностранных наемников были кураторы «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он отметил, что на той же улице, где находилось пораженное здание, расположен и военкомат.

Народ там крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно неизвестно. Но там однозначно были те, кто курирует РДК. Они иностранцы, — сказал подпольщик.

17 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска высокоточным оружием поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове. По данным ведомства, в результате было уничтожено более 60 комбатантов преимущественно из Франции, еще 20 были ранены и доставлены в лечебные учреждения.

15 января Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что ВСУ активно укрепляют оборону в Харьковской, Черниговской и Сумской областях. По словам собеседника, украинское командование готовится к возможному весеннему наступлению российской армии.

Ранее российские снайперы в зоне СВО назвали иностранных наемников в рядах ВСУ своими приоритетными целями. По словам бойцов, такие комбатанты отличаются от украинских военнослужащих экипировкой и тем, что зачастую отдают приказы.