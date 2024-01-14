Приоритетная цель: что снайперы ВС РФ говорят о наемниках ВСУ с Запада Российские снайперы объявили иностранных наемников ВСУ «приоритетной целью»

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Снайперы ВС РФ в зоне спецоперации считают иностранных наемников на стороне ВСУ одной из главных для себя целей. Почему наемники с Запада стали приоритетной целью, сколько их сейчас осталось на Украине, что ожидает иностранцев, попавших в плен?

Почему иностранные наемники стали приоритетной целью

Снайперы ВС РФ рассказали РИА Новости, что иностранные наемники легко выделяются среди других бойцов ВСУ: как правило, они лучше экипированы, держатся в центре или позади группы и часто отдают приказы. В силу этого они становятся мишенью.

«Я думаю, что [ликвидация иностранного наемника] для каждого будет как <...> своя победа. Будет, что вспомнить, что иностранного фашиста <...> к Бандере отправили», — заявил снайпер с позывным Пианист.

Российские бойцы считают, что иностранцам не следовало приезжать воевать против России.

«Иностранцы должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — сказал в разговоре с РИА Новости снайпер с позывным Немой.

Сколько иностранцев воюют на Украине

После начала СВО на Украину, по различным данным, прибыло более 12 тысяч иностранцев, которые вступили в Интернациональный легион. С тех пор многие из них погибли в ходе боевых действий, а другие покинули страну.

«Известия», цитируя аналитическую записку Минобороны РФ, сообщали, что на Украину приезжали боевики из 88 иностранных государств, в первую очередь из США (более 1000) и Польши (более 2700). К октябрю 2023 года в составе ВСУ воевали 1940 иностранных наемников. В числе подразделений, в которых воюют иностранцы, есть батальоны, укомплектованные по национальному признаку. Среди них: батальон Номана Челебиджихана (признан в РФ террористической организацией) и батальон «Крым», в которых воюют крымские татары, батальоны Джохара Дудаева и Шейха Мансура, составленные из чеченцев, «Нормандская бригада», в которой воюют выходцы из Канады и США, Dark Angels (британцы), Marksman (грузины), полк имени Кастуся Калиновского и отряд имени Ильи Литвина (белорусы), а также подразделения коллаборационистов вроде «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

В декабре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ с начала спецоперации на Украине уничтожили более 5,8 тысячи иностранных наемников. В результате количество новых иностранцев, желающих воевать против России, сократилось в шесть раз по сравнению с началом СВО.

Что ждет наемников, взятых в плен ВС РФ

В Минобороны РФ указывали, что иностранные наемники, воюющие на Украине, не могут, попав в плен, претендовать на статус комбатантов: в плену их ждет уголовное преследование по ст. 359 УК РФ, а также дополнительные обвинения в случае совершения преступлений в зоне боевых действий.

В июне 2022 года суд в ДНР приговорил к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима. На тот момент ДНР еще не воссоединилась с Россией, и в республике действовало собственное уголовное законодательство, предусматривавшее смертную казнь для наемников.

Приговор не был приведен в исполнение. В сентябре 2022 года при посредничестве Саудовской Аравии был проведен обмен пленными, в рамках которого иностранцев освободили. Сообщалось, что Айслин вернулся в зону конфликта и продолжает участвовать в боях на стороне ВСУ.

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