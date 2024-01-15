Стало известно, где ВСУ ждут российское наступление «Иди и смотри»: ВСУ ждут российское наступление на севере Украины

Фото: МО РФ

В настоящее время украинские войска активно готовят оборону в Черниговской и Сумской областях, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». Отмечается, что создается несколько линий обороны, также укрепляется граница в Харьковской области.

Создается несколько линий обороны. Украинское командование считает, что на севере может быть российское наступление уже весной <...>. Оттуда эвакуировали все население, — рассказал источник канала.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще «маркированы желто-голубым» на бумажных картах и в электронных планшетах.

До этого немецкий журналист Хакенсберг предположил, что Вооруженные силы Украины могут попытаться начать новое наступление после получения американских истребителей F-16. По его словам, «мишенью» Киева может стать Крым. Он также добавил, что Норвегия передаст Украине истребители в ближайшие месяцы.