Стало известно о переброске женских отрядов ВСУ к Серебрянскому лесничеству Боец «Ахмата»: ВСУ перебросили женское подразделение к Серебрянскому лесничеству

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины отправило на Кременской участок фронта роту, состоящую из женщин, заявил боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид. По его словам, которые приводит РИА Новости, данное подразделение разместили в районе Серебрянского лесничества, также известном среди российских солдат как «болото».

Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны, «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) — подмога пришла к 12-й бригаде специального назначения. Много разных заходит... Самое удивительное — это, конечно, женская рота на «болото» зашла, состоящая исключительно из женщин, — рассказал Аид.

Военнослужащий отметил, что женское подразделение ВСУ состоит из добровольцев и носит название «К-2». Точных данных об этой роте нет, однако предполагается, что она входит в состав 54-й бригады Вооруженных сил Украины. По словам Аида, информация об отправке женской роты к Серебрянскому лесничеству подтверждается радиоперехватами, на которых слышны женские голоса.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее заявил, что командование украинской армии готовится к обороне Херсона. По его словам, украинские солдаты строят оборонительные укрепления на правом берегу Днепра. Сальдо считает, что смена тактики ВСУ — это основной фактор, который определит ход военной кампании.