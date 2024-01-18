«Броня» ВСУ стала «кормом» для «Аллигаторов»: новости СВО на утро 18 января

Фото: МО РФ

Российские экипажи вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и Ми-8 в ходе специальной военной операции уничтожили бронетехнику и военнослужащих Вооруженных сил Украины на направлении Сватово — Кременная, сообщили в Министерстве обороны РФ. Передовой авиационный наводчик подтвердил поражение намеченных целей. После выполнения задачи группа вертолетов вернулась на аэродром вылета.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 17 января, читайте в материале NEWS.ru.

Какая обстановка сложилась в зоне СВО

По информации Минобороны, группа армейской авиации Воздушно-космических сил, состоящая из ударно-штурмового Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8, со специалистами поисково-спасательной и парашютно-десантной службы, а также группы огневой поддержки выполнила боевой вылет на направлении Сватово — Кременная в зоне специальной военной операции.

В опубликованном РИА Новости видеоролике из кабины Ка-52 и сопровождающего его Ми-8 был показан момент нанесения удара и отстрела тепловых ловушек.

Кроме того, бойцы российской группировки войск «Центр» в ходе контрбатарейной борьбы подавили более 40 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. Также средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат украинцев.

«В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 40 расчетов полевой артиллерии противника. <...> Потери противника составили до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу Д-30», — рассказал Савчук.

Помимо этого, бойцы подразделения беспилотных летательных аппаратов ВДВ РФ с помощью квадрокоптера уничтожили путем сброса гранаты ВОГ бронеавтомобиль ВСУ с системой электронного разминирования западного производства на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки (Днепр). Затем оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения: бронеавтомобиль International MaxxPro с прицепом, в котором размещалась система дистанционного разминирования западного производства», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что после подрыва гранаты произошла детонация зарядов системы разминирования. В результате бронеавтомобиль с прицепом был уничтожен. В Минобороны добавили, что на данном участке специальной военной операции российские подразделения беспилотников ежедневно уничтожают десятки украинских военнослужащих и несколько единиц техники ВСУ.

Как ВСУ атаковали Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО отразили атаку БПЛА на подступах к столице.

«Сегодня ночью силами ПВО в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — заявил градоначальник, добавив, что на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

По данным Минобороны РФ, попытка атаки ВСУ с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа была пресечена в районе 01:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — заявили в ведомстве.

Кроме того, накануне вечером российские средства ПВО уничтожили две тактические ракеты комплекса «Точка-У» ВСУ в небе над Брянской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также российские военные перехватили три украинских беспилотных летательных аппарата.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что три дрона были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. По его данным, в результате инцидента никто не пострадал. Позже Богомаз уточнил, что в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Брянскую область был поврежден жилой дом в Суражском районе.

«Пострадавших нет. Частично поврежден один жилой дом. На территории промышленного предприятия в одном из зданий частично повреждено остекление. На месте работают оперативные и экстренные службы», — заявил Богомаз.

Накануне вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Валуйках. Он призвал граждан укрыться в безопасном месте и не подходить к окнам.

Фото: МО Украины

Где прогремели взрывы на Украине

Накануне вечером прогремела серия взрывов в Сумах в северной части Украины, сообщило издание «Страна». В Сумской области раздавались сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, произошли взрывы в Павлограде Днепропетровской области и в подконтрольном Киеву Херсоне. В Днепропетровской области также была объявлена воздушная тревога.

Помимо этого, в ночь на 18 января прогремели взрывы в Чугуеве Харьковской области на востоке Украины. «24 канал» сообщил о взрывах в Снигиревке, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Также взрывы прогремели в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило издание «Общественное. Новости». В регионе была объявлена воздушная тревога.

Какая главная задача стоит перед ВСУ в 2024 году

Главной задачей Вооруженных сил Украины в 2024 году является захват и сохранение инициативы в ходе противостояния с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский после совещания с армейским руководством. Он подчеркнул, что именно от действий Киева должно зависеть завершение боевых действий.

«Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, у кого есть перспектива. И это фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее», — сказал Зеленский.

Как в украинской армии подавляют страх

Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала, что командиры на позициях в районе Артемовска предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь. По ее словам, военным не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки. Они делили один паек на несколько человек.

«Перед тем как она погибла, за неделю до этого она мне говорила: „Здесь очень страшно, нас просто кинули“. <...> Они пили и глотали — все было. Чтобы не спать. Я не разбираюсь, но пропадает сон — пропадает страх», — сказала женщина.

Кто вернулся на Украину вскоре после обмена

Подданный Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный судом ДНР к смертной казни за участие в боях на стороне ВСУ в качестве наемника и освобожденный в рамках обмена, вернулся на Украину в конце 2022 года, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По информации журналиста, обещание не брать в руки оружие также нарушил его соотечественник Шон Пиннер.

«Британский наемник Эйден Аслин еще в конце 2022-го вернулся на Украину. И не только он. Шон Пиннер, еще один наемник из Британии, тоже приехал в Киев через полтора месяца после освобождения. У обоих там то ли жены, то ли сожительницы. Правда, зазноба Аслина уехала в Британию в качестве беженки. Такая вот рокировочка», — рассказал он.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС Эйден Аслин

Кого ВС РФ уничтожили в Харькове

Российские войска высокоточным ударом уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в Харькове, сообщили в Минобороны. Были уничтожены более 60 военнослужащих, в основном иностранцы.

«В результате удара здание, в котором дислоцировались наемники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Сколько пехотинцев было арестовано в Херсоне

Более 150 морских пехотинцев Вооруженных сил Украины были арестованы в Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, рассказала РИА Новости жена одного из военнослужащих. При этом она подчеркнула, что ее супруг никогда не уклонялся от службы и «был настоящим патриотом».

«Я — обычная украинская женщина, мой муж — военный ВСУ. <...> Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек — морских десантников из разных подразделений — арестовал херсонский суд и отправил в СИЗО», — рассказала она.

По словам женщины, солдатам ВСУ не поставляют боеприпасы и продовольствие. Супруга морпеха считает, что «командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть». Она призвала сограждан не молчать и помочь ей освободить мужа и других арестованных.

Какие проблемы возникли у ФРГ из-за Украины

Экономика Германии недополучает средства из-за оказания финансовой помощи Украине, заявил вице-канцлер, глава Министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время выступления в бундестаге. По его словам, объективно денег больше нет.

«Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — сообщил он.

Министр Франции признал, что ВСУ не оправдали возложенных на них надежд

Армия Украины не смогла оправдать возложенных на нее надежд в ходе прошлогоднего контрнаступления против ВС РФ, заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. Он также выразил мнение, что в настоящий момент конфликт замораживается.

«Контрнаступление Киева не принесло желаемого результата», — сказал министр.

При этом он добавил, что «политическая система и моральный дух на Украине не иссякают». Лекорню подчеркнул, что Франция и ее союзники продолжат поддержку Киева. Он подтвердил, в частности, что Париж намерен поставить Киеву 40 управляемых ракет класса «воздух — земля» Scalp, это произойдет в первой половине 2024 года.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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