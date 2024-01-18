Зеленский назвал главную задачу ВСУ Зеленский назвал главной задачей ВСУ захват инициативы в ходе конфликта

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Главной задачей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году является захват и сохранение инициативы в ходе противостояния с Россией, заявил президент страны Владимир Зеленский после совещания с армейским руководством. Он подчеркнул, что именно от действий Киева должно зависеть завершение боевых действий. Видео заявления опубликовано в Telegram-канале политика.

Украина нуждается в амбициозной, активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, у кого есть перспектива. И это фундаментальная задача — сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее, — сказал Зеленский.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство США намерено рекомендовать Владимиру Зеленскому отказаться от попыток отвоевать территории и перейти к сдерживанию России. Автор колонки обозреватель Андреас Клут считает, что украинский лидер понимает причины, однако вряд ли станет говорить об этом публично.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявлял, что сейчас не видит даже близкой перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. При этом он добавил, что американская сторона «всегда открыта» для них. По его словам, обсуждения должны быть основаны «на духе доброжелательности» и учитывать такие моменты, как территориальная целостность, суверенитет и независимость.