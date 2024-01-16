В США не хотят, чтобы Украина пыталась отвоевывать территории Bloomberg: США намерены просить Зеленского не пытаться отвоевывать территории

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Руководство США намерено рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому перейти к сдерживанию России вместо попыток отвоевать территории, сообщил Bloomberg. Украинский лидер понимает причины, но вряд ли станет говорить об этом публично, считает автор колонки, обозреватель Андреас Клут.

Зеленский понимает, почему это логично, хотя и не хочет слышать это или говорить о таком публично. Поэтому ему приходится говорить, что такое возможно только при условии предоставления боеприпасов, — пишет журналист.

В материале подчеркивается, что украинский лидер намерен и далее придерживаться предложенной им в 2022 году «формулы мира», несмотря на осознание факта недостижимости заявленных целей в конфликте с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение мира на Украине без участия Москвы бесперспективно. Он назвал мероприятие по «формуле мира» Зеленского в швейцарском Давосе «разговорами ради разговоров», которые не достигнут какого-либо результата.

В ходе встречи в Давосе глава офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал два саммита по «формуле мира» Зеленского. Он отметил, что первый саммит даст старт девяти отдельным конференциям на разных уровнях по каждому из пунктов формулы. На втором саммите, в котором предусматривается участие мировых лидеров, должен быть представлен план, который можно будет доработать и утвердить.