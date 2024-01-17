В США не увидели перспектив переговоров о перемирии на Украине Блинкен: нет даже близкой перспективы переговоров о перемирии на Украине

Фото: Hannes P Albert/dpa/Globall Look Press

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе заявил, что сейчас не видит даже близкой перспективы по переговорам о долгосрочном перемирии на Украине. При этом он добавил, что американская сторона «всегда открыта» для них.

В настоящий момент я их не вижу, — заявил Блинкен в ответ на вопрос о возможности начать консультации по урегулированию украинского кризиса.

Он отметил, что США «всегда открыты» для переговоров, однако «необходимо желание» со стороны России. Он заявил, что обсуждения должны быть основаны «на духе доброжелательности» и учитывать такие моменты, как территориальная целостность, суверенитет и независимость.

Блинкен подчеркнул, что «если и когда» Россия согласится на озвученные им условия, она найдет «украинцев, которые хотят этого», а также увидит поддержку со стороны США и многих других государств.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство США намерено рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от попыток отвоевать территории и перейти к сдерживанию России. Автор колонки обозреватель Андреас Клут считает, что украинский лидер понимает причины, однако вряд ли станет говорить об этом публично.