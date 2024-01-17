«Денег больше нет»: в Германии признали проблемы из-за помощи Украине Министр ФРГ Хабек: в Германии больше нет денег из-за расходов на поддержку Киева

Фото: Marco Rauch/dpa/Global Look Press

Роберт Хабек

Экономика Германии недополучает средства из-за финансовой помощи Украине, заявил вице-канцлер, глава Министерства экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек во время выступления в бундестаге. По его словам, которые передает РИА Новости, объективно денег больше нет.

Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику, — сообщил Хабек.

Министр также подчеркнул, что немецкая экономика потеряла конкурентное преимущество, отказавшись от российского газа. Из-за этого, как подчеркнул Хабек, в стране увеличились тарифы на электроэнергию.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев ранее заявил, что Берлин просчитался, когда хотел нанести удар Москве с помощью отказа от российских энергоносителей. По его словам, это решение властей ФРГ было нецелесообразным и оно не оправдалось. Нечаев также отметил, что РФ всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин говорил о возможности запуска уцелевшей нитки трубопровода «Северный поток — 2», но ответа не последовало.