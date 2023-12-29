Посол РФ оценил последствия отказа Германии от российских энергоносителей Посол РФ Нечаев: расчет Германии на нанесение ущерба РФ санкциями не оправдался

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Берлин просчитался, когда думал, что нанесет Москве ущерб путем отказа от российских энергоносителей, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берлине Сергей Нечаев. По его словам, решение властей ФРГ было нецелесообразным.

Отказ от поставок российских энергоносителей — выбор Берлина, сугубо политическое решение, не имеющее отношения к экономической целесообразности. Расчет делался на то, что ущерб для России окажется слишком велик. Этот расчет не оправдался, — сказал посол.

Нечаев отметил, что Россия всегда выполняла обязательства по действующим контрактам. Дипломат также напомнил, что президент Владимир Путин говорил о возможности запуска уцелевшей нитки трубопровода «Северный поток — 2».

Но в ответ — тишина официоза. Выводы делайте сами, — добавил он.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ранее заявил, что Австрия пошла по американскому пути, ее отношение к России заметно испортилось. По его словам, это проявляется в задержках в выдаче въездных виз. Он отметил, что так местные власти пытаются создать российским дипломатам дополнительные трудности.

До этого посол РФ в Мадриде Юрий Клименко сказал, что отношения России и Испании переживают глубокий кризис. По его словам, сотрудничество между странами практически сведено на нет, но это произошло не по инициативе Москвы.