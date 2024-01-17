Битва за Авдеевку 17 января: сколько еще осталось ВС РФ, какие успехи

Фото: МО РФ

Российская армия возобновила мощное наступление на Авдеевку, передает WarGonzo. Что сейчас происходит у Марьинки, какие сегодня выходили последние новости с Донецкого направления, о чем пишут военкоры 17 января?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 17 января 2024 года

«На Донецком фронте российские войска вели штурмовые действия к югу и с востока от Новомихайловки. На последнем участке есть продвижение. Возобновилось мощное наступление ВС РФ на Авдеевку. Штурм укрепрайона при поддержке средств дальнего поражения и бронетехники идет со стороны промзоны с юго-востока, с востока от Каменки и северо-востока у коксохимического завода. Кроме того, российские войска атакуют украинские позиции в Степном (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях)», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Марьинском направлении российские бойцы продвигаются к западу от Марьинки в направлении Георгиевки, где ВС РФ удалось прорваться вглубь села.

«По позициям ВСУ в самом населенном пункте и по опорным пунктам противника наносятся ожесточенные удары с помощью артиллерии и авиации. На Авдеевском направлении российские войска продолжают наступательные действия южнее Авдеевки в районе Первомайского. Также продолжаются тяжелые бои у Степового и коксохимического завода. На этих участках активно работают артиллерия и ударные дроны с обеих сторон», — отметил он.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора», ссылаясь на информацию от украинской стороны, передают, что южнее Марьинки ВС России сместили направление удара, атакуя широким фронтом южнее Новомихайловки в районе балки Солоненька в направлении Водяного.

«Одной из целей является участок дороги Угледар — Константиновка. Наши подразделения у Новомихайловки сообщают о тяжелых боях на участке фронта: идет тяжелый штурм лесополос, которые методично пытаются разобрать артиллерией. В направлении Курахово (на запад от Марьинки) идут бои в Георгиевке, пока без значимых продвижений. На Авдеевском направлении идут тяжелые кровопролитные бои. ВС России владеют инициативой, но ВСУ эффективно обороняются, несмотря на потери», — сообщил источник.

Военный эксперт Борис Рожин передает, что у Марьинки наблюдается небольшое продвижение ВС РФ на окраинах Георгиевки.

«У н.п. Победа и в направлении Красногоровки без изменений. Авдеевка. ВС РФ продолжают медленное продвижение через частный сектор у очистных сооружений. Темпы продвижения — 100–200 метров в день. На восточных окраинах у промзоны без изменений, так же как и в районе н. п. Северное и „Химика“. У н. п. Степовое продолжаются встречные бои. Большая часть села в серой зоне, ВС РФ контролируют восточную часть села. Противник оттянул часть сил к н. п. Бердычи», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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