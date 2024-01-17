В ДНР рассказали о бегстве солдат ВСУ на Краснолиманском направлении Марочко: солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции в районе Макеевки и Невского

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных силу Украины (ВСУ) самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении и бегут в тыл, сообщил в Telegram военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, украинские военные перестают подчиняться своим командирам и из-за сложной обстановки на фронте.

В районе населенных пунктов Макеевка (ЛНР) и Невское отмечен ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими боевиками. Ослушаться приказа своего командования держать оборону и бежать в тыл военнослужащих заставила сложная оперативно-тактическая обстановка, — написал Марочко.

Бегство украинских солдат Марочко объяснил также значительными успехами российских войск. Кроме того, он отметил существенное снижение боевого потенциала подразделений ВСУ.

Ранее Марочко рассказал о необоснованных потерях в рядах ВСУ в ходе неудачных контратак на Купянском направлении. Он отметил, что украинские военнослужащие предпринимают попытки наступления, чтобы замедлить продвижение войск России. При этом данные маневры зачастую разворачиваются на открытых и хорошо простреливаемых территориях, что приводит к большим потерям.