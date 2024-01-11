В ЛНР рассказали о необоснованных потерях ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВСУ несут необоснованные потери при контратаках в районе Синьковки

Фото: US Army

Украинские войска несут необоснованные потери в ходе неудачных контратак на Купянском направлении, рассказал в Telegram военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники. Он пояснил, что ВСУ пытаются атаковать, чтобы замедлить продвижение российских войск.

В районе населенного пункта Синьковка украинское командование на регулярной основе пытается проводить действия наступательного характера для замедления продвижения наших войск. Контратакующие действия ВФУ зачастую идут на открытых и хорошо простреливаемых участках, что ведет к необоснованным потерям, — написал Марочко.

Ранее эксперт заявил, что видит ряд предпосылок к ухудшению положения украинской армии. В их числе он назвал предстоящие президентские выборы в США, сокращение военной помощи и финансирования Украины со стороны стран Запада.

Марочко отметил, что накопленные Киевом силы к контрнаступлению уже иссякли, и теперь командованию ВСУ приходится только «затыкать дыры, чтобы как-то удержать линию». По его словам, Киев уже не думает о каком-либо продвижении, и это признают как сами военачальники, так и западные эксперты.