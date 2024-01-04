Марочко назвал предпосылки к ухудшению положения ВСУ на фронте Военэксперт Марочко: тактическая обстановка на СВО в 2024 году изменится

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Россия не изменит стратегических планов военной операции на Украине в 2024 году, предположил в беседе с «Радио 1» военный эксперт подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. При этом тактическая обстановка, по его мнению, потребует изменений. Военный эксперт объяснил, что видит множество предпосылок к ухудшению положения украинской армии.

По словам Марочко, речь идет о сокращении военной помощи и финансирования со стороны стран Запада. По его словам, также на ситуацию на фронте влияет политическая ситуация в мире, в особенности — в США.

Когда в США начнутся выборы, им будет не до Украины, потому что они и так понесли большие репетиционные потери. Финансирование заморожено, а это крайне негативно для фронта, потому что активная фаза боевых действий предполагает большие поставки оружия и боеприпасов. Нужно восполнять потери, которые расходуются ежедневно, с этим, возможно, у украинского командования будут проблемы, — объяснил он.

Те силы, которые Украина накопила к контрнаступлению, уже иссякли, и теперь военному командованию приходится только «затыкать дыры, чтобы как-то удержать линию», добавил Марочко. По его словам, Киев уже не думает о каком-либо продвижении, и это признают как сами военачальники, так и западные эксперты.

Военэксперт выразил уверенность, что Россию ждет успех на Авдеевском направлении. По его словам, ситуация вокруг этого укрепрайона напоминает Дебальцево в 2015 году, когда украинских бойцов окружили со всех сторон.

Сейчас и с севера, и с юга этот мешок затягивается. Если украинское командование не предпримет шаги, чтобы спасти свою группировку, которая находится в населённом пункте, то она просто будет взята в кольцо и уничтожена по примеру других операций, которые уже были в СВО, — сказал он.

Подполковник в отставке выразил надежду, что военная операция на Украине завершится победой России в 2024 году. По его словам, вся страна и Донбасс в частности уже сильно устали от этого конфликта.

Уже хочется и созидать, и развивать. Многие наши ребята хотят вернуться в семьи, — заключил он.

Марочко ранее заявил, что ВСУ активно применяют американские радиолокационные станции (РЛС) на различных участках фронта. По его словам, в распоряжении украинской стороны находятся комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA.