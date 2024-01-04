Марочко рассказал о тактике применения ВСУ американских РЛС Марочко: ВСУ активно используют американские РЛС на разных участках фронта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно применяют американские радиолокационные станции (РЛС) на различных участках фронта, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, в распоряжении украинской стороны находятся комплексы контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 AESA.

Марочко рассказал, что военнослужащие ВСУ монтируют комплексы на армейские внедорожники HMMWV и постоянно маневрируют на поле боя. Так, указанные РЛС часто наблюдаются в районах населенных пунктов Купянск, Песчаное, Грековка, Озерное, Верхнекаменское, Часов Яр, Дзержинск.

Ранее Марочко сообщил, что иностранные образцы вооружений, переданные украинской армии Западом, в том числе бронетехника, массово выходят из строя в связи с ухудшением погодных условий на линии соприкосновения. Осадки в виде мокрого снега и дождя вызывают «клин» орудий у артиллеристов и танкистов ВСУ.

Кроме того, подполковник указывал на возросшие санитарные потери среди украинских военнослужащих на фоне наступления холодов и проблем со снабжением. Он отметил, что многие бойцы ВСУ поступают в больницы Чугуева и Харькова с признаками острых респираторных заболеваний.