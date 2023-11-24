Марочко заявил о возросших санитарных потерях ВСУ из-за холодов

Фото: МО Украины

Санитарные потери среди украинских солдат заметно выросли на фоне наступивших холодов и проблем со снабжением, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, военнослужащие ВСУ поступают в больницы Чугуева и Харькова с симптомами, характерными для тяжелых форм острых респираторных заболеваний.

В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей, — заявил отставной офицер.

Марочко также отметил, что украинские солдаты массово жалуются на некачественную и холодную военную форму. Предполагается, что рост заболеваемости среди военнослужащих ВСУ также связан с условиями, в которых они несут службу. Большинство солдат находятся в сырых окопах, не оборудованных отопительными приборами, пояснил подполковник.

Высокие потери вынуждают солдат ВСУ, призванных на службу в рамках всеобщей мобилизации, бежать с поля боя. По данным Генпрокуратуры Украины, за последние девять месяцев из ВСУ сбежали около 4,6 тысячи солдат, еще 10,9 тысячи человек временно оставили военную часть.