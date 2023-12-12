Марочко заявил о массовом выходе западной техники ВСУ из строя

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

Танк Leopard

Иностранные образцы бронетехники, переданные украинской армии западными партнерами, массово выходят из строя из-за ухудшения погоды на линии боевого соприкосновения, рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, из-за осадков в виде мокрого снега и дождя у украинских артиллеристов и танкистов «клинят» орудия. Стрелковое оружие также выходит из строя и требует более частого обслуживания, отметил он.

В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур, у ВСУ начала массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом, — рассказал Марочко.

Помимо проблем со стрелковым оружием и орудиями танков, проблемы также наблюдаются и с обледенением самой бронетехники. По словам отставного офицера, оно не позволяет экипажам оперативно попасть внутрь и использовать бронемашины. При этом длительное прогревание танков и БТР демаскирует позиции украинских солдат, отметил он.

Как сообщалось ранее, Вооруженные силы России уничтожили сеть опорных пунктов украинской армии на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны РФ, удары по позициям ВСУ наносились с помощью вертолетов Ка-52, оснащенных 80-мм неуправляемыми ракетами.