Опубликованы кадры уничтожения М113 ВСУ во время ротации в зоне СВО М113 ВСУ попал под огонь российских танкистов при попытке ротации

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал кадры поражения американского бронетранспортера М113 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под огонь российских танкистов машина попала при попытке совершить ротацию своих военнослужащих. Где и когда снято видео — не уточняется.

Ротация не доехала до точки. Когда пытаешься на американце М113 на скорости проскочить через зону ответственности гвардейской 1-й танковой армии. Но что-то идет не так, — подписал видео журналист.

Ранее военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал со ссылкой на собственные источники, что солдаты ВСУ самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении и бегут в тыл. Бегство он объяснил значительными успехами российских войск. Кроме того, он отметил существенное снижение боевого потенциала подразделений противника.

Между тем у ВСУ остались только неприкосновенные запасы оружия, считает полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Военный эксперт предположил, что его хватит максимум на месяц в том случае, если Запад прекратит поставки на Украину. По его словам, украинская армия находится в низкой степени боеготовности.