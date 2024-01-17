Медведев объяснил, почему существование Украины опасно для ее жителей Медведев: существование Украины на исторической территории РФ ведет к конфликтам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Существование Украины смертельно опасно для ее жителей, заявил в Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий.

Почему Украина опасна для ее жителей. <...> Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий <...>. Кто бы ни стоял у руля ракового новообразования под именем Украина, это не добавит легитимности его правлению и правовой состоятельности самой «стране», — написал он.

Медведев считает, что, выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев «выберет в конечном счете жизнь», потому что «они практичные люди». По его словам, жизнь в большом общем государстве «лучше смерти».

3 января Медведев резко раскритиковал официальную оценку МИД Франции атаки ВСУ на Белгород. В министерстве заявили, что удар по Белгороду с применением кассетного боеприпаса можно рассматривать как право на самооборону в соответствии со ст. 51 Устава ООН. В ответ Медведев сказал, что в России никогда не любили французов.