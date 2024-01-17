Приговоренный к смертной казни британский военный снял видео в Авдеевке Наемник Аслин появился в Авдеевке после освобождения от смертной казни

Фото: AP/TASS

Эйден Аслин

Гражданин Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный судом ДНР к смертной казни за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника, опубликовал видеозапись, сделанную в Авдеевке, сообщает MK.RU. По данным издания, британец был одет в военную форму, однако на кадрах нельзя увидеть знаки различия. Также нельзя определить, держал ли он в руках оружие.

Видео было снято у стелы, расположенной на въезде в Авдеевку. В настоящее время населенный пункт находится под контролем армии Украины. Аслин был приговорен к смертной казни, однако позднее его освободили в рамках обмена военнопленными. Сообщалось, что он вернулся в Великобританию, но затем военкоры заявили о возвращении британца в зону СВО. Предполагается, что в конечном счете Аслин нарушил свое обещание не брать в руки оружие.

Мужчина имеет украинское гражданство в качестве второго и с 2018 года служит в морской пехоте ВСУ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждал, что его подданный является военнослужащим, а не наемником.

Российский боец с позывным Пианист ранее заявил, что снайперы Вооруженных сил РФ относят иностранных наемников к приоритетным целям. По его словам, такие комбатанты ярко выделяются среди украинских военнослужащих, так как они лучше экипированы. Кроме того, наемники предпочитают держаться позади группы или в центре, а также нередко отдают украинским солдатам приказы.