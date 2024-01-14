Снайперы в зоне СВО назвали свою приоритетную цель Российские снайперы отнесли иностранных наемников к приоритетным целям

Фото: МО РФ

Российские снайперы в зоне СВО относят к своим приоритетным целям иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне ВСУ, сообщил РИА Новости боец с позывным Пианист. По его словам, такие комбатанты выделяются среди украинских военных.

Я думаю, что это (ликвидация иностранного наемника. — NEWS.ru) для каждого будет как <...> своя победа. Будет, что вспомнить, что иностранного фашиста <...> к «Бандере» отправили, — заявил снайпер.

Бойцы отметили, что наемников легко определить среди военных ВСУ, поскольку они лучше экипированы, держатся в центре или позади группы и в ряде случаев отдают приказы. Российский военнослужащий с позывным Немой высказал мнение, что иностранцам не стоит принимать участие в боях на стороне Киева.

Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят, — сказал Немой.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео командной работы российских снайперов в зоне СВО. В ведомстве рассказали, что снайперская пара действует вблизи линии соприкосновения и ежедневно уничтожает военных ВСУ на подходе к позициям российских войск.