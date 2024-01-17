Последние новости с фронтов СВО 17 января: где удары и взрывы на Украине

Фото: МО РФ

Российская армия в очередной раз атаковала у Работино на Запорожском направлении, но ВСУ удержали позиции, пишет WarGonzo. Что сейчас происходит на Артемовском, Херсонском, Купянском и Луганском направлениях, какая сегодня обстановка у Бахмута, Крынок, Клещеевки, Днепра, Херсона, Часова Яра, о чем пишут военкоры 17 января, где были удары по Украине?

Ситуация на Запорожском направлении. Обстановка у Работино, Вербового, Новопрокоповки

«На Запорожском направлении ВС РФ атаковали к западу от села Работино и со стороны Новопрокоповки. ВСУ удержали позиции», — пишет WarGonzo.

Военкор Евгений Лисицын рассказал, что на Запорожском направлении на линии Работино — Вербовое идут встречные бои локального значения, при этом у Вербового российские военные имеют существенные успехи в возврате позиций.

«На Запорожском фронте затруднена работа дронов из-за дождя и ветра, обе стороны вели артиллерийские обстрелы. Наша авиация работала ФАБ-500 с УМПК по скоплениям ВСУ у Орехова», — передают «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Артемовском направлении. Обстановка у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Часова Яра

«На Бахмутском направлении ВС РФ вели наступательные действия на высотах северо-западнее Клещеевки, со стороны Хромового и в Богдановке. ЛБС существенно не изменилась», — пишет WarGonzo.

«Два майора» сообщили, что северо-западнее Артемовска (Бахмута) ВС РФ атакуют у Богдановки, стараясь занять высоту, есть продвижение российских войск в направлении Григоровки.

Фото: МО РФ

«На Артемовском направлении наши бойцы продолжают выдавливать противника из Богдановки, где основные бои идут в южной части поселка. Аналогичная ситуация сложилась и в районе Хромово. К югу от Артемовска ВСУ пока сдерживают атаки ВС РФ у Клещеевки и Андреевки», — рассказал Евгений Лисицын.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Ситуация на Херсонском направлении. Обстановка у Херсона, Крынок, Днепра

«С Херсонского направления поступают сведения о работе наших десантных групп на островах в русле Днепра. Боевая работа осложняется отсутствием растительности и постоянным наблюдением за местностью противником и его соответствующим огневым воздействием. В районе Крынок уничтожение живой силы противника в селе и во время переправ стало рутинной работой. Сообщают о сокращении зоны контроля противника в селе. Пленные противника подтверждают пытки личного состава командирами ВСУ за отказ выдвигаться на наш берег. Состав вражеских десантных групп зачастую назначается из „проштрафившихся“ украинских военных», — передают «Два майора».

Евгений Лисицын рассказал, что на Херсонском направлении с начала холодов за счет затруднения логистики ВСУ через Днепр уменьшилось количество личного состава украинцев в Крынках и на островах.

«Вэсэушники находятся под постоянными ударами российской артиллерии и дронов. В результате одной из атак в Херсоне были накрыты места сосредоточения личного состава врага», — добавил он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Ситуация на других направлениях

«На Кременском направлении нашим бойцам удалось прорвать оборону противника на Торском выступе и занять ряд опорников, улучшив тактическое положение. На Северском направлении также есть успехи. Российским войскам удалось зайти в южные окраины Спорного и закрепиться там. На Купянском участке фронта наши бойцы продвинулись к реке Оскол, разгромив два опорных пункта противника», — написал Евгений Лисицын.

WarGonzo передает, что на Луганском направлении российские войска заняли новые позиции восточнее Белогоровки.

«Этот участок вновь стал активным. Встречные бои в Серебрянском лесном массиве к югу от Дибровы. ВС РФ серьезно напрягают украинские подразделения со стороны Площанки. Продолжаются их атаки на позиции ВСУ у Петропавловки и в Синьковке. Здесь без успеха», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины

Удары по Украине 17 января

«В ночное время нанесены удары ракетным вооружением по объектам в Харькове, БПЛА „Герань“ работали по Одесской области, о работе систем ПВО сообщали из Николаевской и Одесской областей», — пишут «Два майора».

«Рыбарь» передает, что ночью ВС РФ нанесли серию ударов про различным пунктам украинских подразделений в Харькове и Одессе.

«По заявлениям местных властей, в Харькове в результате ракетного удара получили повреждения 19 домов, 17 человек ранены. Как минимум часть прилетов зафиксирована на Благовещенской улице. Однако на текущий момент неизвестно, была ли там какая-то цель или это последствия работы ПВО т. н. Украины. В Одессе произошло как минимум три прилета, сообщалось о пожаре на проспекте Шевченко. По данным местных каналов, удар наносился БЛА-камикадзе „Герань“», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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