Минобороны России показало удар Су-25 по позициям ВСУ МО РФ: Су-25 нанесли ракетный удар по опорным пунктам и живой силе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по опорным пунктам и военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что при выполнении боевого задания летчики использовали неуправляемые авиационные ракеты.

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции, — говорится в сообщении.

После удара экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. Согласно данным авиационного наводчика, все намеченные цели были поражены, полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что самолеты Су-25 Воздушно-космических сил России атаковали украинские военные позиции на Донецком направлении. После успешного выполнения боевой миссии штурмовики осуществили маневры для уклонения от возможных ракетных угроз, активировали тепловые ловушки и вернулись на базу. При этом пилот Су-25 с позывным Беркут отметил, что им была поставлена задача уничтожить опорный пункт противника и она успешно выполнена. Все цели, по его словам, поражены.

Также в Минобороны РФ рассказали об ударе российских штурмовиков Су-25 по опорным пунктам ВСУ с предельно малой высоты — 25 метров. Экипажи ударили по целям на Донецком направлении. В ведомстве добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все намеченные позиции противника были уничтожены.