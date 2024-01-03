Российские Су-25 поразили опорные пункты ВСУ с предельно малой высоты Минобороны: Су-25 нанесли удары по опорным пунктам ВСУ с высоты 25 метров

Фото: МО РФ

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) с предельно малой высоты — 25 метров, рассказали РИА Новости в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что были атакованы позиции ВСУ на Донецком направлении.

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и живую силу противника на Донецком направлении. Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте — 25 метров, — заявили в министерстве.

В ведомстве добавили, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все намеченные цели были поражены. После этого штурмовики выполнили противоракетный маневр и вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС РФ поразили опорные пункты и бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. В Минобороны России уточнили, что при выполнении боевого задания применялись неуправляемые авиационные ракеты.

До этого экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).