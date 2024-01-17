«Невозможно выиграть»: Латвия призвала Запад пересмотреть поддержку Украины Президент Латвии Ринкевичс: Запад должен поддерживать Украину «до победы»

Фото: МО Украины

Западные страны должны изменить стратегию поддержки Украины, перейдя от позиции «столько, сколько потребуется» к позиции «до победы», заявил телеканалу CNBC президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он добавил, что с текущим подходом невозможно выиграть.

Наша проблема, проблема Запада, заключается в том, что мы говорим о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Но с помощью такой стратегии невозможно выиграть, — сказал Ринкевич на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

Он считает, что переход к стратегии «до победы» даст Западу ясное понимание необходимости поддерживать Киев «чего бы это ни стоило». Ринкевич добавил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) трудно пробить линию обороны России, так как ей удалось выстроить «действительно хорошие укрепления».

Ранее издание The New York Times сообщило, что участники ВЭФ в Давосе публично выражают поддержку Украине и обеспокоенность снижением военной помощи, однако в кулуарах речь идет о дипломатическом пути решения конфликта. При этом, отметили авторы материала, тема конфликта на Украине была не последней, однако не доминировала среди делегатов форума. В ходе своего выступления украинский президент Владимир Зеленский призвал ужесточить санкции против России, но не запросил поставки наступательных вооружений.