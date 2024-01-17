Участники форума в Давосе не смогли определиться с позицией по Украине NYT: участники форума в Давосе поддержали дипломатию по Украине

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Участники Всемирного экономического форума в Давосе публично выражают поддержку Украине и обеспокоенность снижением военной помощи стране, однако кулуарно настаивают на дипломатическом прекращении конфликта, пишет издание The New York Times. Отмечается, что тема конфликта на Украине была заметной, но не доминирующей среди делегатов форума.

Также издание приводит слова президента Украины Владимира Зеленского. Он выступил на форуме и призвал ужесточить санкции в отношении России, однако не высказал просьб о поставках наступательных вооружений.

Вы нужны нам на Украине, чтобы строить, реконструировать, восстанавливать нашу жизнь, — сказал глава Украины.

По его словам, Киев в перспективе готов работать с любым президентом США, несмотря на то, что «радикальные голоса Республиканской партии» создают напряженность у украинского народа. Зеленский также подчеркнул, что Украине нужен мир во всем мире.

Власти Украины на полях Всемирного экономического форума в Давосе провели четвертую встречу по «формуле мира». В мероприятии участвовали 83 страны. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта встреча стала провальной для Киева, поскольку участникам не удалось добиться ни расширения антироссийского лагеря, ни принятия итогового документа. По мнению Захаровой, встречи в «копенгагенском формате» контрпродуктивны для решения украинского кризиса. Она подчеркнула, что мирное урегулирование вопроса возможно только при возвращении страны к внеблоковому и безъядерному статусу.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Швейцарии Виолой Амхерд высказал просьбу об организации мирного саммита. По его мнению, в мероприятии могут принять участие «все страны мира», которые уважают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также отметил, что хотел бы видеть на саммите в том числе представителей Глобального Юга, в первую очередь Китая.