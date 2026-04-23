ФБР ополчилось на журналистку NYT из-за скандального расследования

ФБР США инициировало расследование против журналистки газеты New York Times Элизабет Уильямсон, сообщили в издании. Корреспондент написала статью о том, что глава ведомства Кэш Патель мог привлекать подчиненных к охране своей подруги исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс.

В прошлом месяце ФБР начало расследование в отношении журналистки New York Times после того, как она написала [в статье] о том, что <...> Патель использовал сотрудников ведомства для обеспечения своей девушке государственной охраны, — уточнили в издании.

В статье Уильямсон указала, что у певицы якобы была собственная охрана. По словам журналистки, она состояла из сотрудников региональных управлений ФБР. Телохранители сопровождали Уилкинс на всех мероприятиях, в том числе при походе в парикмахерскую.

Ранее сообщалось, что Пател подал иск на сумму не менее $250 млн (24,5 млрд рублей) к журналу The Atlantic и его корреспондентке Саре Фитцпатрик. Поводом стала статья, в которой главу спецслужбы обвинили в нерегулярном выходе на работу, злоупотреблении алкоголем и использовании служебного транспорта в личных целях.