23 апреля 2026 в 14:56

ФБР ополчилось на журналистку NYT из-за скандального расследования

Кэш Патель Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
ФБР США инициировало расследование против журналистки газеты New York Times Элизабет Уильямсон, сообщили в издании. Корреспондент написала статью о том, что глава ведомства Кэш Патель мог привлекать подчиненных к охране своей подруги исполнительницы кантри-музыки Алексис Уилкинс.

В прошлом месяце ФБР начало расследование в отношении журналистки New York Times после того, как она написала [в статье] о том, что <...> Патель использовал сотрудников ведомства для обеспечения своей девушке государственной охраны, — уточнили в издании.

В статье Уильямсон указала, что у певицы якобы была собственная охрана. По словам журналистки, она состояла из сотрудников региональных управлений ФБР. Телохранители сопровождали Уилкинс на всех мероприятиях, в том числе при походе в парикмахерскую.

Ранее сообщалось, что Пател подал иск на сумму не менее $250 млн (24,5 млрд рублей) к журналу The Atlantic и его корреспондентке Саре Фитцпатрик. Поводом стала статья, в которой главу спецслужбы обвинили в нерегулярном выходе на работу, злоупотреблении алкоголем и использовании служебного транспорта в личных целях.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и закон»
Дальше
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

