Минобороны показало удары «кочующих» минометов по опорным пунктам ВСУ МО: «кочующие» минометы ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ

Фото: МО РФ

«Кочующие» минометы группировки войск «Восток» ВС РФ уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, сообщает Минобороны России. Удары приходятся по живой силе, технике и огневым точкам противника.

Расчеты 100 мм минометов подразделений артиллерии 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожают живую силу, бронетехнику и долговременные огневые точки, оборудованные ВСУ на опорных пунктах на южнодонецком направлении специальной военной операции, — заявили в ведомстве.

В Минобороны рассказали, что минометчики дежурят вдоль всей линии фронта, нанося ощутимые удары по оборонительным сооружениями ВСУ. Кроме того, они оказывают поддержку штурмовым подразделениям в ходе наступательных операций.

Ведомство пояснило, что артиллеристы группировки придерживаются тактики так называемого кочующего миномета. Она заключается в том, что расчеты постоянно перемещаются и используют для базирования и нанесения ударов заранее подготовленные позиции. По прибытии на место они разворачивают миномет, осуществляют около пяти выстрелов, а затем немедленно покидают точку на автомобиле и двигаются к новой позиции.

Кроме того, Минобороны показало удар российских штурмовиков Су-25 по опорным пунктам и военнослужащим ВСУ на Донецком направлении. В ведомстве рассказали, что в ходе боевого вылета экипажи использовали неуправляемые авиационные ракеты.