«Беги, тварь»: на обломках дрона ВСУ в Воронеже увидели оскорбление На обломках атаковавшего Воронеж дрона ВСУ заметили надпись с оскорблениями

Фото: МО Украины

Оскорбительная надпись была обнаружена на обломках одного из дронов ВСУ, сбитых средствами противовоздушной обороны над Воронежем. Отправитель БПЛА написал ругательство на украинском языке и обращение: «Беги, тварь», сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

Отмечается, что надпись на украинском языке обнаружили пользователи, посмотревшие ролик об атаке БПЛА. Она была сочтена оскорбительной.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что целью атаки украинских беспилотников на Воронеж был военный аэродром. По сведениям канала, все восемь дронов, сбитых и перехваченных средствами ПВО и РЭБ, летели в его сторону. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий ночной атаки украинских беспилотников. По его словам, в общей сложности повреждения получили семь жилых домов. Предварительно, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных зданий на улице Тепличной и окна в четырех домах на улице Острогожской.

Telegram-канал Baza сообщает, что один из сбитых минувшей ночью в Воронежской области беспилотников ВСУ врезался в храм. По сведениям канала, речь идет о церкви в селе Девица Семилукского района.