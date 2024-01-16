Названа цель ночной атаки беспилотников ВСУ на Воронеж Mash: целью сбитых в Воронеже беспилотников ВСУ был военный аэродром

Фото: https://t.me/gusev_36

Telegram-канал Mash сообщает, что целью атаки украинских беспилотников на Воронеж минувшей ночью был военный аэродром. По сведениям канала, все восемь дронов летели в его сторону. Минобороны РФ информацию о цели не подтверждало и назвало произошедшее попыткой совершить террористические атаки.

Согласно информации канала, наибольшие повреждения в результате налета получил первый подъезд дома 6А по улице Тепличной: в нем пострадали 23 квартиры. Всего, по данным Mash, получили повреждения 35 квартир в восьми домах.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий ночной атаки украинских беспилотников. По его словам, в общей сложности повреждения получили семь жилых домов. Предварительно, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных зданий на улице Тепличной и окна в четырех домах на улице Острогожской.

В результате атаки пострадала 10-летняя девочка. По словам Гусева, она получила резаные раны из-за залетевшего в квартиру обломка беспилотника. Медпомощь оказали ребенку на месте, госпитализация не потребовалась.

Мэр Воронежа Вадим Кистенин сообщил, что в городе введен режим ЧС после атаки беспилотников. Он пояснил, что такая мера была принята для оперативности принятия решений в рамках работы комиссии по оценке ущерба в доме, в который попали обломки БПЛА.