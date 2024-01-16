Сбитый под Воронежем беспилотник ВСУ врезался в храм Baza: сбитый под Воронежем БПЛА попал в храм в селе Девица

Фото: МО РФ

Telegram-канал Baza сообщает, что один из сбитых минувшей ночью в Воронежской области беспилотников ВСУ врезался в храм. По сведениям канала, речь идет о церкви в селе Девица Семилукского района. Минобороны, местные власти и РПЦ эту информацию не комментировали.

Согласно информации канала, обломки сбитого аппарата влетели в церковь. Местные жители рассказали Baza, что после взрыва на месте происшествия работали представители спецслужб.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что целью атаки украинских беспилотников на Воронеж был военный аэродром. По сведениям канала, все восемь дронов, сбитых и перехваченных средствами ПВО и РЭБ, летели в его сторону. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий ночной атаки украинских беспилотников. По его словам, в общей сложности повреждения получили семь жилых домов. Предварительно, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных зданий на улице Тепличной и окна в четырех домах на улице Острогожской.

В результате атаки пострадала 10-летняя девочка. По словам Гусева, она получила резаные раны из-за залетевшего в квартиру обломка беспилотника. Медпомощь оказали ребенку на месте, госпитализация не потребовалась.