Воронежский губернатор показал последствия ночной атаки дронов Губернатор Воронежской области: беспилотники повредили семь жилых домов

Фото: t.me/gusev_36

Губернатор Воронежской области Александр Гусев опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий ночной атаки украинских беспилотников. По его словам, в общей сложности повреждения получили семь жилых домов.

По предварительным данным, повреждения получили 35 квартир трех 10-этажных домов на улице Тепличной. Кроме того, повреждены окна в четырех домах на улице Острогожской, — написал глава региона.

Он добавил, что в настоящее время специалисты занимаются установкой временного остекления в поврежденных квартирах. Для их жителей организован пункт временного размещения на базе расположенной поблизости школы, но пока туда никто за помощью не обращался.

Ранее Гусев сообщил об отражении российскими военными атаки украинских беспилотников в небе над Воронежем. По информации главы региона, в одном из многоквартирных домов произошло возгорание на балконе, которое было ликвидировано.

В результате атаки пострадала 10-летняя девочка. По словам Гусева, она получила резаные раны из-за залетевшего в квартиру обломка беспилотника. Медпомощь оказали ребенку на месте, госпитализация не потребовалась.