Коц раскрыл подробности о вернувшихся в Киев британских военных Коц: британские военные Аслин и Пиннер вернулись на Украину вскоре после обмена

Фото: EPA/TASS

Гражданин Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный судом ДНР к смертной казни за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника и освобожденный в рамках обмена, вернулся на Украину в конце 2022 года, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По информации журналиста, обещание не брать в руки оружие также нарушил его соотечественник Шон Пиннер.

Британский наемник Айден Аслин еще в конце 2022 вернулся на Украину. И не только он. Шон Пиннер, еще один наемник из Британии, тоже приехал в Киев через полтора месяца после освобождения. У обоих там то ли жены, то ли сожительницы. Правда зазноба Аслина уехала в Британию в качестве беженки. Такая вот рокировочка, — написал он.

Коц добавил, что Аслин после освобождения стал желанным гостем на заседаниях ООН, мероприятиях в филиалах Красного креста, военных конференциях и саммитах правозащитников. По мнению военкора, его приглашают как бывшего «узника Кремля».

Естественно, книга. Естественно под названием «Пленник Путина». Эфиры на BBC и CNN. А в промежутках — поездки к линии боевого соприкосновения с гуманитаркой, — добавил Коц.

Статус «пленника Путина» приносит Аслину большие деньги, отметил Коц. По его словам, западная публика верит, что он ведет борьбу с Россией, а потому охотно ему донатит.

Но приходится периодически записывать ролики где-то недалеко от фронта. Авдеевка — не единственный фронтовой город, который посещал британский наемник. Как-то даже хвастался, что поймал на автомагнитоле радио ДНР, — рассказал журналист.

Коц также узнал, что Аслин ездит на внедорожнике с надписью «Орки должны умереть». Он выразил надежду на то, что второго шанса на плен у него не будет.

Ранее сообщалось, что Эйден Аслин опубликовал видеозапись, сделанную в Авдеевке. Британец был одет в военную форму, однако на кадрах нельзя увидеть знаки различия. Также нельзя определить, держал ли он в руках оружие.