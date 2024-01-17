Гражданин Великобритании Эйден Аслин, ранее приговоренный судом ДНР к смертной казни за участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника и освобожденный в рамках обмена, вернулся на Украину в конце 2022 года, сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По информации журналиста, обещание не брать в руки оружие также нарушил его соотечественник Шон Пиннер.
Британский наемник Айден Аслин еще в конце 2022 вернулся на Украину. И не только он. Шон Пиннер, еще один наемник из Британии, тоже приехал в Киев через полтора месяца после освобождения. У обоих там то ли жены, то ли сожительницы. Правда зазноба Аслина уехала в Британию в качестве беженки. Такая вот рокировочка, — написал он.
Коц добавил, что Аслин после освобождения стал желанным гостем на заседаниях ООН, мероприятиях в филиалах Красного креста, военных конференциях и саммитах правозащитников. По мнению военкора, его приглашают как бывшего «узника Кремля».
Естественно, книга. Естественно под названием «Пленник Путина». Эфиры на BBC и CNN. А в промежутках — поездки к линии боевого соприкосновения с гуманитаркой, — добавил Коц.
Статус «пленника Путина» приносит Аслину большие деньги, отметил Коц. По его словам, западная публика верит, что он ведет борьбу с Россией, а потому охотно ему донатит.
Но приходится периодически записывать ролики где-то недалеко от фронта. Авдеевка — не единственный фронтовой город, который посещал британский наемник. Как-то даже хвастался, что поймал на автомагнитоле радио ДНР, — рассказал журналист.
Коц также узнал, что Аслин ездит на внедорожнике с надписью «Орки должны умереть». Он выразил надежду на то, что второго шанса на плен у него не будет.
Ранее сообщалось, что Эйден Аслин опубликовал видеозапись, сделанную в Авдеевке. Британец был одет в военную форму, однако на кадрах нельзя увидеть знаки различия. Также нельзя определить, держал ли он в руках оружие.