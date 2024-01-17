Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала РИА Новости, что командиры на позициях в районе Артемовска предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь. По ее словам, военным не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки, они один паек делили на несколько человек.

Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что «здесь очень страшно, нас просто кинули, нас» <…> Они пили и глотали — все было. Чтобы не спать. Я не разбираюсь, но пропадает сон — пропадает страх, — сказала женщина.