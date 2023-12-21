Верховная рада одобрила закон о легализации медицинского каннабиса

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Депутаты Верховной рады одобрили закон о легализации лекарств, основанных на медицинском каннабисе, сообщил член украинского парламента Ярослав Железняк. По его словам, закон официально вступит в силу через полгода после его опубликования. Отмечается, что распространение каннабиса для рекреационного потребления будет наказываться в соответствии с законом об обращении наркотических средств.

Принятый депутатами закон регулирует порядок обращения каннабиса на Украине. В частности, его будет разрешено использовать для изготовления лекарственных препаратов. При этом право на выращивание каннабиса получат исключительно юридические лица, получившие специальные сертификат и лицензию. Их также обяжут установить круглосуточное наблюдение за плантацией, доступное для правоохранительных органов. Получить лекарства на основе каннабиса можно будет по назначению врача.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ России изъяли свыше 670 килограммов кокаина в Москве. Общая стоимость партии запрещенного вещества оценивается примерно в 6,5 млрд рублей. Отмечается, что наркотики латиноамериканского происхождения предназначались для отправки в страны Евросоюза.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.