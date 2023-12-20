В Москве изъяли 673 кг латиноамериканского кокаина на 6,5 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве изъяли 673 килограмма кокаина на сумму от 2,5 до 6,5 млрд рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ. Наркотик латиноамериканского происхождения предназначался для переправки в Евросоюз. Курьеры взяты под стражу.

Пресечена очередная попытка международной преступной группировки использовать территорию России для транзитного перемещения и сбыта наркотиков. Зафиксированы попытки реализовать в Москве оптовую партию латиноамериканского кокаина, — говорится в релизе.

При этом задержаны двое граждан России, которые занимались многоэтапной транспортировкой наркотика. Курьеры арендовали транспорт на подставное лицо, используя поддельные документы.

Ранее 59-летний москвич пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер по борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом. Смерть наступила в результате сильнейшей передозировки.

Также сообщалось, что москвича приговорили к четырем годам лишения свободы условно за то, что хранил в домашнем сейфе 40 граммов кокаина. Обнаружить находку удалось после того, как друг осужденного выкинул сейф из окна жилой многоэтажки, пока самого владельца не было дома.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.