Москвич получил условный срок за выкинутый другом в окно сейф с кокаином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвича приговорили к четырем годам лишения свободы условно за то, что хранил в домашнем сейфе 40 граммов кокаина, сообщает Telegram-канал Baza. Обнаружить находку удалось, после того как друг осужденного выкинул сейф из окна жилой многоэтажки, пока самого владельца не было дома.

Друг хотел получить дозу, пока товарищ отошел по делам. Но в приступе отчаяния от невозможности открыть сейф сбросил его на машины возле подъезда. На место происшествия прибыла полиция и изъяла сейф.

Владелец ящика несколько дней скрывался, но после все-таки решился пойти в полицию с повинной. Открыть сейф ключом не удалось, поскольку тот сильно деформировался при падении. Вскрывать ящик пришлось болгаркой.

Мужчина признался, что закупил кокаин за 280 тысяч рублей в наркошопе и использовал его только в личных целях. Сотрудничество со следствием позволило ему избежать реального срока.

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