Пассажир самолета не почистил трубку от марихуаны и попался на границе У гражданина Грузии в Пулково изъяли трубку со следами конопли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданину Грузии может грозить уголовная ответственность из-за обнаруженной в его курительной трубке марихуаны, сообщает Telegram-канал Baza. Предмет изъяли таможенники аэропорта Пулково, вес запрещенного вещества составил 0,08 грамма.

Мужчина еще в середине августа прибыл в Санкт-Петербург из Стамбула, спустя месяц эксперты отчитались о наличии наркотика в его средстве для курения. Уголовное дело могут возбудить по статье о контрабанде наркотических средств. Если мужчину признают виновным, ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее на Ставрополье был задержан судья краевого суда, который направлялся за закладкой. Мужчина даже пытался откупиться, но когда полицейские ему отказали, стал убегать и по дороге скинул найденные наркотики.

В Москве уволенный из-за проблем с наркотиками гражданин решил засудить своего бывшего работодателя, но явился на заседание суда с марихуаной и двумя приспособлениями для ее употребления.

1 октября в столице сотрудники полиции остановили автомобиль 33-летнего мужчины, в рюкзаке у которого обнаружили переносную нарколабораторию. Мужчина перевозил стеклянные емкости с неизвестной жидкостью, пластиковую бутылку с белым порошком, цифровые весы и другие подозрительные предметы. Гаишникам пришлось вызывать саперов, чтобы удостовериться в отсутствии у водителя взрывчатки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.