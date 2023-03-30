Москвич с полным животом кокаина умер на борту самолета из Венесуэлы SHOT: москвич пытался привезти из Венесуэлы 777 граммов кокаина и умер в самолете

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

59-летний москвич по имени Руслан пытался провезти в животе 777 граммов вещества, содержащего кокаин, и умер по борту самолета, следовавшего из Венесуэлы в Россию, пишет Telegram-канал SHOT. При вскрытии в желудке россиянина было обнаружено более 80 контейнеров с жидким веществом.

По версии канала, смерть наступила в результате «сумасшедшей передозировки». Мужчина летел из города Порламар в Москву авиакомпанией Nordwind. В полете, который длился примерно 14 часов, Руслану стало плохо. Экипаж не смог понять причину его плохого самочувствия, пассажир умер во время полёта.

Уже в Шереметьево медики отправили тело россиянина на экспертизу. Полиция проводит проверку по факту смерти и незаконной транспортировки наркотиков. Предполагается, что покойный выполнял функции наркокурьера. Сейчас силовики ищут его подельников.

Ранее в аэропорту Жуковский в Московской области задержали мужчину, перевозившего чемодан с широким ассортиментом наркотиков. Пассажир имел при себе шесть видов наркотиков общим весом в 7,21 грамма. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде запрещенных веществ.