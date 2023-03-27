В московском аэропорту у пассажира нашли чемодан с разными наркотиками Baza: в аэропорту Жуковский у пассажира нашли чемодан с разными наркотиками

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В аэропорту Жуковский в Московской области задержали мужчину, перевозившего чемодан с широким ассортиментом наркотиков, сообщает Telegram-канал Baza. По информации канала, пассажир имел при себе шесть видов наркотиков общим весом в 7,21 граммов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде запрещенных веществ.

По данным Baza, 55-летний мужчина прилетел в Жуковский из Стамбула в ночь на 24 марта. В его чемодане хранилась марихуана, гашишное масло, метамфетамин, псилоцибин, МДМА и тетрагидроканнабинол. Мотивы предполагаемого контрабандиста неизвестны. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее на муниципального депутата от Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Романа Янова, который заказал наркотики у дилера из Германии по почте, завели уголовное дело. В конверте находились наркотические средства ЛСД (полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов), которые изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении.

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