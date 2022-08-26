Заказавшего наркотики из Германии по почте депутата отправили под суд Новосибирский депутат Янов предстанет перед судом за покупку в Германии наркотика ЛСД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На муниципального депутата от Буготакского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области Романа Янова, который заказал наркотики у дилера из Германии по почте, завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда в Новосибирске. В конверте находились наркотические средства ЛСД (полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов), которые изъяли сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Новосибирской таможни в почтовом отделении.

Органы предварительного расследования считают, что 04.02.2022 г. Янов Р. А. на сайте информационно- телекоммуникационной сети Интернет искал и оформил заказ на приобретение наркотического средства 1V-LSD — производного наркотического средства лизергиновая кислота, массой не менее 0,0055 грамма, оплатив приобретение наркотического средства и расходы по его перемещению через таможенную границу путем безналичного перевода €206,70, — говорится на сайте суда.

Отмечается, что уголовное дело на Янова поступило в суд 24 августа. Обвинение депутату предъявлено по двум статьям: ч.3 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере) и ч.3 ст.30, ч.2 ст. 228 УК РФ (покушение на приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

Судебное заседание по делу Янова назначено на 6 сентября.

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