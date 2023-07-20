«У тебя проблемы»: Элайджа Вуд предложил Зеленскому лечиться от наркомании

Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Элайджа Вуд

Голливудский актер Элайджа Вуд, известный по фильму «Властелин Колец», обратился в президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением пройти лечение от наркотической и алкогольной зависимости. Артист выложил в своем блоге в Instagram (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) видео, в котором сообщил, что знает хорошую клинику в США для зависимых людей. Вуд призвал главу Украины следить за своим здоровьем.

Привет, Владимир, заметил у тебя серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Надеюсь, ты пройдешь через это, только следи за собой, тем более есть люди, готовые тебе помочь в любой момент получить помощь, которая тебе нужна, — сказал Вуд в своем обращении.

После публикации аккаунт актера был заблокирован и удален с платформы из-за многочисленных жалоб пользователей.

Ранее Вуд сообщил, что один из типажей орка в трилогии «Властелин колец» создавался по образу и подобию скандально известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Актер пояснил, что таким образом создатели картины хотели сказать Вайнштейну: «Да пошел ты». Изначально он не планировал раскрывать данный факт, однако это стало возможным после того, как продюсер оказался в тюрьме.

Также стало известно, что генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос призвал соотечественников требовать отставки президента. По его словам, избрание Зеленского на пост главы государства было «колоссальной ошибкой», обернувшейся огромными людскими потерями и разрушением многих городов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.