Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области «Общественное»: взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины, сообщает украинское издание «Общественное. Новости». Иных подробностей произошедшего не приводится.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Хмельницкой области объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели в городе Чугуеве Харьковской области на востоке Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольной Киеву части Херсонской области. При этом сигналы воздушной тревоги звучали в Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Накануне в Харькове также прогремела серия взрывов, об этом сообщал мэр города Игорь Терехов. Кроме того, в ночь на 17 января взрывы звучали в Днепропетровской области на востоке и в Одессе на юге Украины. Никаких подробностей инцидентов не поступало.

До этого украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровске. Они прогремели после того, как в городе сработала система оповещения. В регионе объявляли воздушную тревогу. Военный корреспондент Андрей Руденко заявлял, что ракетный удар был нацелен на уничтожение систем противовоздушной обороны ВСУ.