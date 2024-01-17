Армия РФ уничтожила чешских «Вампиров»: новости СВО на вечер 17 января Армия России сбила свыше 10 снарядов чешской РСЗО Vampire за сутки

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Системы противовоздушной обороны российской армии успешно сбили 11 ракет украинской армии, выпущенных из чешской реактивной системы залпового огня Vampire, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также был сбит 21 украинский беспилотник.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 17 января, читайте в материале NEWS.ru.

Армия Украины потеряла почти 290 солдат на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины лишились 290 солдат в ходе боев на Донецком направлении, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным российского ведомства, за последние сутки были уничтожены пять бронемашин противника, 12 автомобилей, две гаубицы Д-30 и один танк.

Значительные потери противника фиксируются на Краснолиманском направлении. За последние сутки армия Украины потеряла до 210 человек убитыми и ранеными на данном участке фронта. На Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли до 75 человек, на Купянском направлении — до 30 человек. На Запорожском и Херсонском направлениях потери противника составили до 50 человек суммарно.

Российская армия оставила подразделения ВСУ без горючего

Ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли серию ударов по военным объектам Украины, заявили в Минобороны РФ. За последние сутки были поражены склад с горючим, предназначавшимся для украинской бронетехники, а также радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и «Небо-СВ».

Отмечается, что армия России также нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных наемников. Его местоположение не раскрывается. Кроме того, были поражены 103 позиции артиллерийских подразделений противника и живая сила ВСУ в 119 районах проведения специальной военной операции.

Фото: МО Украины

ВСУ удержали позиции у Работино

Российская армия атаковала украинские позиции, расположенные к западу от села Работино, однако ВСУ удержали их, заявили военкоры Telegram-канала WarGonzo. По их словам, украинским войскам удалось удержать позиции и у Новопрокоповки. В Минобороны России пока не прокомментировали эти данные.

В то же время военный корреспондент Евгений Лисицын утверждает, что российская армия имеет существенный успех в возвращении позиций, утраченных в ходе боев за Вербовое. По его словам, в настоящее время в районе данного населенного пункта идут встречные бои.

На Бахмутском направлении российская армия также ведет наступление, утверждают военкоры WarGonzo. Активность Вооруженных сил России фиксируется на высотах, расположенных северо-западнее Клещеевки. На Херсонском направлении армия России наносит удары по позициям ВСУ в районе Крынок. По данным Telegram-канала «Два майора», зона контроля ВСУ в селе заметно сократилась. Предполагается, что это может быть связано с логистическими затруднениями у украинских вооруженных сил.

Российская армия отразила ракетный удар ВСУ по Геническу

Системы противовоздушной обороны Вооруженных сил России успешно отразили ракетный удар украинской армии по Геническу, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, всего были сбиты две ракеты, произведенные на территории США. Целями ракет являлись гражданские объекты в Геническом муниципальном округе. Отмечается, что в результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

Украинская армия попыталась атаковать объекты, расположенные на территории Белгородской области. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, системы ПВО успешно сбили беспилотник ВСУ самолетного типа, замеченный в небе над Валуйским городским округом. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях уничтожения беспилотника. Кроме того, под артиллерийский обстрел попала окраина села Репяховка. В результате инцидента жители населенного пункта остались без электричества.

Фото: МО Украины

Украинские солдаты бежали с позиций под Красным Лиманом

Военнослужащие Вооруженных сил Украины самовольно оставляют позиции на Краснолиманском направлении и бегут в тыл, заявил военный эксперт подполковник Народной милиции ЛНР Александр Марочко. По его словам, это может быть связано с осложняющейся обстановкой на фронте.

Помимо бегства с позиций, украинские солдаты также начали игнорировать приказы командиров, утверждает военный эксперт. Особенно сложная для командования ВСУ ситуация складывается в районах населенных пунктов Макеевка и Невское.

В России оценили эффективность иностранных вооружений в зоне СВО

Далеко не все вооружения, поставляемые Украине странами Запада, имеют пользу для армии страны, заявил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, лишь 25% вооружений пригодны для применения на поле боя. Кроме того, Украина получает меньше обещанного, что также сводит на нет эффективность поставок, считает генерал.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву 40 крылатых ракет SCALP и «сотни бомб». Однако Липовой считает, что пользы для ВСУ от данной поставки нет, так как часть вооружений «потеряется в дороге», а другая часть может быть непригодной для использования. По мнению генерала, глава французского государства лишь сделал политическое заявление.

В случае, если ВСУ получат работоспособные ракеты, они будут сбиты российскими комплексами С-300 и С-400, отмечает Липовой. Он подчеркнул, что ракеты SCALP относятся к числу дозвуковых, что делает их легкой целью для российских ЗРК.

Фото: Владислав Сергиенко/РИА Новости С-400 «Триумф»

Президент Латвии призвал пересмотреть поддержку Украины

Президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал западные державы пересмотреть свою стратегию по отношению к украинскому конфликту. По его словам, им следует перейти от позиции «столько, сколько потребуется» к позиции «до победы» в вопросе поставок вооружений. С текущим же отношением к проблемам Киева конфликт может окончиться не в пользу ВСУ, считает он.

Выступая на полях Всемирного экономического форума в Давосе, Ринкевич подчеркнул, что в настоящее время украинская армия испытывает трудности. По его словам, ВСУ не могут прорвать линию обороны, выстроенную российской армией. Изменения стратегии по вопросу поставок оружия же могут повлиять на ситуацию, считает он.

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