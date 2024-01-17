В Белгородской области ПВО сбила БПЛА самолетного типа

Фото: МО РФ

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит российской системой противовоздушной обороны в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется.

В Валуйском городском округе система ПВО сбила БПЛА самолетного типа в районе поселка Дружба. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — говорится в сообщении губернатора.

Ранее в Минобороны России рассказали, что в ночь на 17 января в небе над Белгородской областью система противовоздушной обороны РФ уничтожила семь ракет и четыре украинских беспилотных летательных аппарата. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили ракеты реактивной системы залпового огня «Ольха» и дроны самолетного типа.

Перед этим глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки никто не пострадал, однако есть повреждения в жилом секторе. Он приводил данные о семи сбитых беспилотниках. Позже в области снова сработала система ПВО. Было сбито несколько целей. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.