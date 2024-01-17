Система ПВО снова сработала над Белгородом

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Система ПВО снова сработала в небе над Белгородом и Белгородским районом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, в результате было сбито несколько целей. О пострадавших не сообщается.

Над Белгородом и Белгородским районом снова работала наша система ПВО. Сбито несколько воздушных целей. По предварительным данным — пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что в Белгородском районе в результате происшествия оказалось повреждено остекление в нескольких жилых домах. Все оперативные службы выехали на место.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 января дежурные средства ПВО в небе над Белгородской областью сбили семь ракет и четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, украинская сторона осуществляла запуск с помощью реактивной системы залпового огня «Ольха». Инцидент произошел около 02:40 мск.

По информации губернатора Гладкова, в результате ночной атаки никто не пострадал. При этом в одном из жилых домов Белгородского района было повреждено остекление, произошло возгорание хозяйственной постройки. Кроме того, в одном из поселков отключилось электричество. На место происшествия выехали пожарные расчеты.