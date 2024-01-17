«Бьем по глубоким тылам»: военкор рассказал о ситуации в зоне СВО Сладков: ВС России бьют по глубоким тылам ВСУ

Фото: МО РФ

ВС России бьют по глубоким тылам ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. По его мнению, если это делать «много и сильно», эффект будет.

Пару слов о ситуации в зоне проведения СВО. Мы бьем по глубоким тылам. Я уверен, если будем бить много и сильно — эффект будет. Убереги, Господь, мирных людей Украины от ранений и гибели. Нам там и так есть кого уничтожать. К сожалению. Но мы сделаем это, — написал он.

Также Сладков выразил сожаление, что взятые в плен иностранные наемники ВСУ возвращаются в действующие бригады и «фотографируются в окопах». По его мнению, их нужно ликвидировать «еще при первом пленении».

Сладков ранее написал в своем Telegram-канале, что Россия вполне способна составить конкуренцию США на мировом рынке вооружений и военной техники. Журналист привел в качестве примера машину разминирования «Уран-6», опубликовав видео с испытаний.

Сладков убежден, что новая российская техника ждет испытаний в «самых жестких боевых условиях». По его словам, Россия выпускала беспилотники и роботы еще до СВО. И очень мало стран, которые имеют возможность испытывать подобные образцы, считает он.

Также военкор писал, что в ситуации в зоне специальной военной операции на Украине произошел некий перелом. К таким выводам он пришел на фоне сообщений о выстраивании Киевом системы оборонительных укреплений на всех семи острых участках фронта — от Херсонщины до Белоруссии.